1959 год, Париж. Новая волна уже захлестнула мир кинематографа. Клод Шаброль уже успел снять два фильма, Франсуа Трюффо рукоплещут в Каннах. И только Жан-Люк Годар, которого все — по крайней мере он сам — считают гением, ходит с парой короткометражек за плечами. Наконец Годар решает, что готов, и берет у дружественного продюсера немного денег на картину по мотивам заметки из криминальной хроники. Приятель режиссера Жан-Поль Бельмондо соглашается сыграть жулика в бегах, а восходящую американскую звезду Джин Сиберг приглашают на роль его ненадежной подружки. Романтическое и ироничное путешествие «На последнем дыхании» начинается.
- Режиссёр
- Ричард Линклейтер
- Актёры
- Гийом Марбек, Зои Дойч, Обри Дюллен, Адриен Руйяр, Антуан Бессон, Джоди Рут-Форест, Бруно Дрейфюрст, Бенжамен Клери, Матье Пеншина, Аликс Бенезек
- Продолж.
- 105 мин.
- Премьера
-
6 ноября 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Байопик, Драма-комедия