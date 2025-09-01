1959 год, Париж. Новая волна уже захлестнула мир кинематографа. Клод Шаброль уже успел снять два фильма, Франсуа Трюффо рукоплещут в Каннах. И только Жан-Люк Годар, которого все — по крайней мере он сам — считают гением, ходит с парой короткометражек за плечами. Наконец Годар решает, что готов, и берет у дружественного продюсера немного денег на картину по мотивам заметки из криминальной хроники. Приятель режиссера Жан-Поль Бельмондо соглашается сыграть жулика в бегах, а восходящую американскую звезду Джин Сиберг приглашают на роль его ненадежной подружки. Романтическое и ироничное путешествие «На последнем дыхании» начинается.