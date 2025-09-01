Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
911
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Кино

Новая волна

1959 год, Париж. Новая волна уже захлестнула мир кинематографа. Клод Шаброль уже успел снять два фильма, Франсуа Трюффо рукоплещут в Каннах. И только Жан-Люк Годар, которого все — по крайней мере он сам — считают гением, ходит с парой короткометражек за плечами. Наконец Годар решает, что готов, и берет у дружественного продюсера немного денег на картину по мотивам заметки из криминальной хроники. Приятель режиссера Жан-Поль Бельмондо соглашается сыграть жулика в бегах, а восходящую американскую звезду Джин Сиберг приглашают на роль его ненадежной подружки. Романтическое и ироничное путешествие «На последнем дыхании» начинается.

Режиссёр
Ричард Линклейтер
Актёры
Гийом Марбек, Зои Дойч, Обри Дюллен, Адриен Руйяр, Антуан Бессон, Джоди Рут-Форест, Бруно Дрейфюрст, Бенжамен Клери, Матье Пеншина, Аликс Бенезек
Продолж.
105 мин.
Премьера
6 ноября 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Байопик, Драма-комедия

Кино
Смута
Кино
Мажор в Дубае
Кино
TheatreHD: Теодор Курентзис. Бунтарь от классики
Кино
Франкенштейн: Воскрешение
Кино
Иллюзия обмана-3
Кино
Грабитель с крыши
Кино
Папины дочки. Мама вернулась
Кино
Яга на нашу голову
Кино
Брат навсегда
Кино
Первая ведьма. Долина дьявола
Кино
Гарри Поттер и философский камень предсеанс. обсл. & Волшебник
Кино
Гарри Поттер и Тайная комната предсеанс. обсл. & Волшебник