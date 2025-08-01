Тихое семейное счастье в доме на побережье вдали от городской суеты легко разрушить, если в этот мир вторгается незваный гость. Хозяйка узнает в нем человека из своего прошлого. Мужа мучают сомнения. А Гость отрицает, что знаком с ней! Все трое оказались втянуты в сложную игру. Дом отрезан от внешнего мира. Это ловушка. Классическое детективное начало… Но незаметно спектакль превращается в многослойную историю, полную неожиданных ситуаций и поворотов.
Кто лжет? Кто кого защищает? Где правда? «Ночной гость» — психологический триллер, который погружает зрителя в эмоциональный лабиринт, где напряжение нарастает с каждой минутой и не отпускает до самого финала. В спектакле участвуют: Заслуженный артист РФ, певец, музыкант Евгений Дятлов Актриса театра и кино, певица Екатерина Волкова Актер театра и кино Юрий Батурин
- Актёры
- Евгений Дятлов, Екатерина Волкова, Юрий Батурин
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драмспектакль