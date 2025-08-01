Ночь ее откровений

Это авантюрная мелодрама с комедийным подтекстом и лихо закрученным сюжетом, практически детективная история, которая заканчивается самым неожиданным образом. Жизнь немолодого героя, женатого бизнесмена, переворачивается с ног на голову после завязавшейся легкой интрижки в баре с юной красавицей. Она сущий ангел, но у нее свои «скелеты в шкафу». Спектакль наполнен музыкой, танцами в постановке Наталии Гараниной, невероятными спецэффектами — все это удивит даже самого искушенного зрителя. Актерский состав: Лиза Арзамасова Игорь Лифанов
- Режиссёр
- Петр Белышков
- Актёры
- Игорь Лифанов, Елизавета Арзамасова
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия, Драмспектакль