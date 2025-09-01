Двадцать четыре часа распадающихся семейных отношений: хроника чувств, эмоций, сильных, но туманных порывов. Он — модный писатель, переживающий творческий кризис. Она — светская дама, тяготимая грузом экзистенциальных проблем.
- Страна
- Франция, Италия
- Режиссёр
- Микеланджело Антониони
- Актёры
- Марчелло Мастроянни, Жанна Моро, Моника Витти, Рози Маццакурати, Мария Пия Луци, Гвидо А.Марсан, Витторио Бертолини, Винченцо Корбелла, Уго Фортунати, Бернхард Викки
- Продолж.
- 122 мин.
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма