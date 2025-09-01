Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
1 451
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 580
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
5 930
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
2 126
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Кино

Ночь

Двадцать четыре часа распадающихся семейных отношений: хроника чувств, эмоций, сильных, но туманных порывов. Он — модный писатель, переживающий творческий кризис. Она — светская дама, тяготимая грузом экзистенциальных проблем.

Страна
Франция, Италия
Режиссёр
Микеланджело Антониони
Актёры
Марчелло Мастроянни, Жанна Моро, Моника Витти, Рози Маццакурати, Мария Пия Луци, Гвидо А.Марсан, Витторио Бертолини, Винченцо Корбелла, Уго Фортунати, Бернхард Викки
Продолж.
122 мин.
Возраст
16+
Жанры
Драма

