Neo Classic Orchestra. Мировые хиты неоклассики. Оркестр и 2025 свечей

Neo Classic Orchestra представляет: Расширенный состав! Новая программа! В невероятной атмосфере 2025 свечей! На концерте вы услышите произведения, которые стали символами неоклассического жанра: Музыка итальянского гения Людовико Эйнауди Известные саундтреки композиторов современности Ханса Циммера и Макса Рихтера Волшебную музыку из миров Миядзаки Лучшие треки Адель, Квин, Ла-ла-ленд. Уитни Хьюстон и др. Наших зрителей ждет незабываемая атмосфера мягкого света 2025 свечей, мерцающих в полумраке зала, и полное погружение в звуки всеми любимой музыки. Не упустите возможность окунуться в атмосферу волшебства и красоты, где музыка и свет свечей сливаются воедино.
Neo Classic Orchestra — коллектив профессиональных музыкантов, имеющий ПОСТОЯННЫЙ СОСТАВ и активно гастролирующий по всей России. Музыканты Neo Classic Orchestra — настоящие мастера своего дела. Их исполнение заставит ваше сердце биться в унисон с музыкой, а каждый инструмент будет звучать так, будто рассказывает свою историю. Наша музыка сочетает в себе глубину и эмоциональность классики с современными ритмами и звучанием. Она способна трогать за душу и вдохновлять. Ждем вас на концерте!
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Неоклассика