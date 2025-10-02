(Не)искусственный интеллект

Во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний студент- первокурсник Женя случайно попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающего собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории. Теперь, чтобы вернуться домой, Жене придется найти с искусственным интеллектом общий язык.
- Режиссёр
- Алексей Чадов
- Актёры
- Леон Кемстач, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Сергей Чирков, Александра Тихонова, Игорь Хрипунов, Борис Каморзин, Владимир Гарцунов, Татьяна Бабенкова, Захар Ронжин, Александр Пинаев, Андрей Свиридов, Любовь Друзьяк
- Премьера
2025-10-02 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Комедия