Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
13°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
10°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 83.10 / 83.00 25/09 18:15
Нал. EUR 98.30 / 99.54 25/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
555
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
671
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 353
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 211
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

(Не)искусственный интеллект

«Киномакс»

10:10
12:20
14:30
16:40
18:50

«Формула Кино»

12:00
14:10
16:20
18:30
20:40
22:50

«Киномакс»

10:10
12:20
14:30
16:40
18:50

«Формула Кино»

12:00
14:10
16:20
18:30
20:40
22:50

«Киномакс»

10:10
12:20
14:30
16:40
18:50

«Формула Кино»

12:00
14:10
16:20
18:30
20:40
22:50

«Киномакс»

10:10
12:20
14:30
16:40
18:50

«Формула Кино»

12:00
14:10
16:20
18:30
20:40
22:50

«Киномакс»

10:10
12:20
14:30
16:40
18:50

«Формула Кино»

12:00
14:10
16:20
18:30
20:40
22:50

«Киномакс»

10:10
12:20
14:30
16:40
18:50

«Формула Кино»

12:00
14:10
16:20
18:30
20:40
22:50

«Киномакс»

10:10
12:20
14:30
16:40
18:50

«Формула Кино»

12:00
14:10
16:20
18:30
20:40
22:50

Во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний студент- первокурсник Женя случайно попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающего собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории. Теперь, чтобы вернуться домой, Жене придется найти с искусственным интеллектом общий язык.

Режиссёр
Алексей Чадов
Актёры
Леон Кемстач, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Сергей Чирков, Александра Тихонова, Игорь Хрипунов, Борис Каморзин, Владимир Гарцунов, Татьяна Бабенкова, Захар Ронжин, Александр Пинаев, Андрей Свиридов, Любовь Друзьяк
Премьера
2025-10-02 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Комедия

Еще в кино

Кино
На деревню дедушке
Кино
Доктор Динозавров
Кино
Зверопоезд
Кино
Выход 8
Кино
Дракула
Кино
Пункт назначения: Смертельная игра
Кино
Зомби по имени Шон
Кино
Вниз
Кино
Долгая прогулка
Кино
Русалочка и морской монстр
Кино
Семейный призрак
Кино
Сказки темного леса. Ворожея