ЦБ USD 80.73 -0.21 21/11
ЦБ EUR 92.6 -1.18 21/11
Нал. USD 81.04 / 80.50 20/11 17:55
Нал. EUR 93.99 / 94.70 20/11 17:55
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 364
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 489
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 331
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
8 027
Кино

Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы

1915 год. Братья Макс и Руди Ван Хельсинг провели всю жизнь под строгим контролем своего отца Абрахама в уединенном доме в Калифорнии. Не зная о его темном прошлом, они пытаются понять причины его паранойи и все более странного поведения. Постепенно братья узнают о роли Дракулы в прошлом отца.

Режиссёр
Наташа Кермани
Актёры
Титус Уэлливер, Брейди Хепнер, Джуда Маки, Джослин Донахью, Аврора Перрино, Джонатан Говард, Файна Санчес, Пол Вон, Кортеон Мур, Ник Эппер, Ларри Седар
Продолж.
89 мин.
Премьера
20 ноября 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

Кино
Человек-слон
Кино
Иллюзия обмана-3
Кино
Маша и медведи
Кино
Папины дочки. Мама вернулась
Кино
Яга на нашу голову
Кино
Сущность
Кино
Первая ведьма. Долина дьявола
Кино
Океан чудес
Кино
Эльф и украденное Рождество
Кино
Книга джунглей и слоненок Бимбо
Кино
Сомния. Кошмар вернулся
Кино
Гарри Поттер и Кубок огня предсеанс. обсл. & Волшебник