Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы

1915 год. Братья Макс и Руди Ван Хельсинг провели всю жизнь под строгим контролем своего отца Абрахама в уединенном доме в Калифорнии. Не зная о его темном прошлом, они пытаются понять причины его паранойи и все более странного поведения. Постепенно братья узнают о роли Дракулы в прошлом отца.
- Режиссёр
- Наташа Кермани
- Актёры
- Титус Уэлливер, Брейди Хепнер, Джуда Маки, Джослин Донахью, Аврора Перрино, Джонатан Говард, Файна Санчес, Пол Вон, Кортеон Мур, Ник Эппер, Ларри Седар
- Продолж.
- 89 мин.
- Премьера
-
20 ноября 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов