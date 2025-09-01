Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы

1915 год. Братья Макс и Руди Ван Хельсинг провели всю жизнь под строгим контролем своего отца Абрахама в уединенном доме в Калифорнии. Не зная о его темном прошлом, они пытаются понять причины его паранойи и все более странного поведения. Постепенно братья узнают о роли Дракулы в прошлом отца.