Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
13°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
10°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 83.10 / 83.00 25/09 18:15
Нал. EUR 98.30 / 99.54 25/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
555
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
671
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 353
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 211
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Нахимовцы. Янтарный берег
Кино

Нахимовцы. Янтарный берег

«Формула Кино»

11:15
13:20
15:25
17:30
19:35
21:40

«Формула Кино»

11:15
13:20
15:25
17:30
19:35
21:40

«Формула Кино»

11:15
13:20
15:25
17:30
19:35
21:40

«Формула Кино»

11:15
13:20
15:25
17:30
19:35
21:40

«Формула Кино»

11:15
13:20
15:25
17:30
19:35
21:40

«Формула Кино»

11:15
13:20
15:25
17:30
19:35
21:40

«Формула Кино»

11:15
13:20
15:25
17:30
19:35
21:40

Четырнадцатилетний Егор, переехав с мамой из Санкт-Петербурга в Калининград, начинает новую жизнь: другое учебное заведение — Калининградское нахимовское училище, новые знакомства, новые друзья, новые обстоятельства и заботы… Он сходу решает завоевать авторитет и представляется родным братом легендарных нахимовцев Логиновых. И план поначалу работает — популярность позволяет ему стать звездой класса.

Режиссёр
Дмитрий Губарев
Актёры
Никита Ходунов, Даниил Ходунов, Анна Большова, Антон Батырев, Илья Малаков, Лада Чуровская, Екатерина Гонтаренко, Данила Уютов, Тимофей Иванов
Продолж.
90 мин.
Премьера
2025-10-02 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение

Еще в кино

Кино
Вниз
Кино
Долгая прогулка
Кино
Русалочка и морской монстр
Кино
Семейный призрак
Кино
Сказки темного леса. Ворожея
Кино
Тимур и его команда
Кино
Август
Кино
Арт-лекторий: Мунк в аду
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 186. Большая ми-ми-миссия
Кино
Мокрячок Попай
Кино
Астрал. Зеркала
Кино
Дом ада: Спуск к дьяволу