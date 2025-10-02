Нахимовцы. Янтарный берег

Четырнадцатилетний Егор, переехав с мамой из Санкт-Петербурга в Калининград, начинает новую жизнь: другое учебное заведение — Калининградское нахимовское училище, новые знакомства, новые друзья, новые обстоятельства и заботы… Он сходу решает завоевать авторитет и представляется родным братом легендарных нахимовцев Логиновых. И план поначалу работает — популярность позволяет ему стать звездой класса.
- Режиссёр
- Дмитрий Губарев
- Актёры
- Никита Ходунов, Даниил Ходунов, Анна Большова, Антон Батырев, Илья Малаков, Лада Чуровская, Екатерина Гонтаренко, Данила Уютов, Тимофей Иванов
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
-
2025-10-02 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Приключение