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Надо снимать фильмы о любви
Кино

Надо снимать фильмы о любви

Российская съемочная группа приезжает в Варанаси для съемок артхаусного фильма. Вся атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, о сути кино, о ценностях, которые обычно считаются очевидными и не обговариваются. Вскоре съемочный процесс начинает разрушаться, а фильм — снимать сам себя. Это кино — притча о рассыпании мира и исправлении, о любви как единственной силе, способной исцелять мир.

Режиссёр
Роман Михайлов
Актёры
Марк Эйдельштейн, Дарья Брюханова, Роман Михайлов, Мария Мацель, Александра Киселева, Илларион Маров, Чингиз Гараев, Алина Насибуллина
Продолж.
73 мин.
Возраст
18+
Жанры
Драма-комедия

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