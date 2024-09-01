Надо снимать фильмы о любви

Российская съемочная группа приезжает в Варанаси для съемок артхаусного фильма. Вся атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, о сути кино, о ценностях, которые обычно считаются очевидными и не обговариваются. Вскоре съемочный процесс начинает разрушаться, а фильм — снимать сам себя. Это кино — притча о рассыпании мира и исправлении, о любви как единственной силе, способной исцелять мир.