Надо снимать фильмы о любви

Российская съемочная группа приезжает в Варанаси для съемок артхаусного фильма. Вся атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, о сути кино, о ценностях, которые обычно считаются очевидными и не обговариваются. Вскоре съемочный процесс начинает разрушаться, а фильм — снимать сам себя. Это кино — притча о рассыпании мира и исправлении, о любви как единственной силе, способной исцелять мир.
- Режиссёр
- Роман Михайлов
- Актёры
- Марк Эйдельштейн, Дарья Брюханова, Роман Михайлов, Мария Мацель, Александра Киселева, Илларион Маров, Чингиз Гараев, Алина Насибуллина
- Продолж.
- 73 мин.
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма-комедия