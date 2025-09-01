НАДЕЖДА ХВОЩИНСКАЯ: ПО ПРАВУ ТАЛАНТА

16 СЕНТЯБРЯ в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка, посвященная прозаику, поэтессе, критику, переводчице, уроженке Рязанского края Надежде Дмитриевне Хвощинской.

Автор одиннадцати романов, множества повестей и рассказов, Хвощинская печаталась в самых известных литературных изданиях своего времени: «Литературной газете», «Иллюстрации», «Отечественных записках», «Русском вестнике» и др. Одной из первых в литературе она начала поднимать темы о роли женщины в обществе, о возможности самостоятельного выбора ею жизненного пути.

Впервые на выставке будут показаны предметы из ведущих российских музеев, не экспонировавшиеся и ранее недоступные публике. Посетители увидят личные вещи Н.Д. Хвощинской, эпистолярное наследие, рисунки, рукописные и изданные произведения, портреты.

Символично, что церемония открытия состоится в Парадном зале Музейного центра. Здесь зрителям будет представлено монументальное художественное панно, объединившее ключевые образы культурного и исторического наследия Рязанской области.

Открытие выставки состоится 16 СЕНТЯБРЯ в 14:40 в Музейном центре на Соборной, 22.