Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
22°
Срд, 17
22°
Чтв, 18
21°
ЦБ USD 83.07 -1.31 16/09
ЦБ EUR 97.45 -1.88 16/09
Нал. USD 83.01 / 82.20 16/09 15:15
Нал. EUR 97.95 / 98.88 16/09 15:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
Вчера 10:51
1 919
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 258
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 673
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
7 348
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
НАДЕЖДА ХВОЩИНСКАЯ: ПО ПРАВУ ТАЛАНТА
17 сентября в 10:00
Выставки

НАДЕЖДА ХВОЩИНСКАЯ: ПО ПРАВУ ТАЛАНТА

РИАМЗ (Музейный центр на Соборной)

16 СЕНТЯБРЯ в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка, посвященная прозаику, поэтессе, критику, переводчице, уроженке Рязанского края Надежде Дмитриевне Хвощинской.

Автор одиннадцати романов, множества повестей и рассказов, Хвощинская печаталась в самых известных литературных изданиях своего времени: «Литературной газете», «Иллюстрации», «Отечественных записках», «Русском вестнике» и др. Одной из первых в литературе она начала поднимать темы о роли женщины в обществе, о возможности самостоятельного выбора ею жизненного пути.

Впервые на выставке будут показаны предметы из ведущих российских музеев, не экспонировавшиеся и ранее недоступные публике. Посетители увидят личные вещи Н.Д. Хвощинской, эпистолярное наследие, рисунки, рукописные и изданные произведения, портреты.

Символично, что церемония открытия состоится в Парадном зале Музейного центра. Здесь зрителям будет представлено монументальное художественное панно, объединившее ключевые образы культурного и исторического наследия Рязанской области.

Открытие выставки состоится 16 СЕНТЯБРЯ в 14:40 в Музейном центре на Соборной, 22.

Возраст
0+