На высоте страха

Чтобы оплатить лечение умирающей сестры, инженер-геолог Эбби Бреннан соглашается на работу в отдаленной урановой шахте. Когда она находит странный метеорит, экспедиция прерывается — вертолет терпит крушение. Эбби остается одна среди лесов, скал и снегов. Ее единственная связь с внешним миром — голос мужчины по рации, который представляется Джоном. Он утверждает, что может спасти ее.
- Режиссёр
- Хьюго Кейзер
- Актёры
- Элла Балинска, Стюарт Грэм, Ванесса Ифедиора, Армин Карима, Шина Келли, Джордж Лаша, Константин Ройнишвили
- Продолж.
- 99 мин.
- Премьера
-
2025-09-18 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Научная фантастика, Драма