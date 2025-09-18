Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
22°
Чтв, 18
20°
Птн, 19
19°
ЦБ USD 83 0.16 18/09
ЦБ EUR 98.3 0.41 18/09
Нал. USD 83.10 / 82.20 17/09 18:30
Нал. EUR 98.50 / 99.99 17/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
Вчера 18:27
551
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 030
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 463
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 879
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
На высоте страха
Кино

На высоте страха

Чтобы оплатить лечение умирающей сестры, инженер-геолог Эбби Бреннан соглашается на работу в отдаленной урановой шахте. Когда она находит странный метеорит, экспедиция прерывается — вертолет терпит крушение. Эбби остается одна среди лесов, скал и снегов. Ее единственная связь с внешним миром — голос мужчины по рации, который представляется Джоном. Он утверждает, что может спасти ее.

Режиссёр
Хьюго Кейзер
Актёры
Элла Балинска, Стюарт Грэм, Ванесса Ифедиора, Армин Карима, Шина Келли, Джордж Лаша, Константин Ройнишвили
Продолж.
99 мин.
Премьера
2025-09-18 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мистика, Триллер, Научная фантастика, Драма

Еще в кино

Кино
Сомния: Обитель кошмаров
Кино
Третья лишняя
Кино
Пункт назначения: Смертельная игра
Кино
Зомби по имени Шон
Кино
Вниз
Кино
Долгая прогулка
Кино
Астрал. Свеча ведьмы
Кино
Хайди. Моя хитрая рысь
Кино
Семейный призрак
Кино
Ведьмина доска
Кино
Токсичный мститель
Кино
Сказки темного леса. Ворожея