На сердце зимнее тепло

В преддверии Нового года любителей творчества Алексея Богомолова ждет прекрасный концерт любимого артиста. Алексей Богомолов — многоплановый артист, исполнитель авторской, народной песни, песен советских композиторов, неизменный участник всех городских праздников, фестивалей, конкурсов.

На мероприятиях с участием Алексея Богомолова всегда аншлаги, зрители с удовольствием воспринимают все исполняемые композиции, любимые много лет. Прозвучат песни военных лет и современных композиторов патриотической направленности.

На концерте певца зрителей ждет много приятных неожиданностей, которые не оставят равнодушным никого.