Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
911
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Н. Болдырев (гитара). Джаз и фингерстайл
27 ноября в 19:00
Концерты

Н. Болдырев (гитара). Джаз и фингерстайл

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

Лауреат международных конкурсов Никита Болдырев (гитара)

В программе: аранжировки джазовых стандартов для гитары, авторские композиции, обработки музыки Г. Гладкова и других композиторов из кинофильмов, джазовые версии баллад Н. Кошкина.

Приглашаем вас окунуться в атмосферу настоящего гитарного волшебства на концерте с лауреатом международных конкурсов Никитой Болдыревым — виртуозом, который легко соединяет яркую импровизацию джаза с богатством классики. В программе — чарующие аранжировки джазовых стандартов, авторские композиции, музыкальные обработки из любимых кинофильмов и нежные джазовые баллады.

Это не просто концерт — это путешествие в мир звуков, пропитанный страстью, мастерством и особой атмосферой искренней музыки. Никита — признанный мастер, выступавший на лучших фестивалях России и Европы, с уникальной методикой и несравненной энергетикой. Не упустите шанс окунуться в магию гитары!

Возраст
6+