Н. Болдырев (гитара). Джаз и фингерстайл

Лауреат международных конкурсов Никита Болдырев (гитара)

В программе: аранжировки джазовых стандартов для гитары, авторские композиции, обработки музыки Г. Гладкова и других композиторов из кинофильмов, джазовые версии баллад Н. Кошкина.

Приглашаем вас окунуться в атмосферу настоящего гитарного волшебства на концерте с лауреатом международных конкурсов Никитой Болдыревым — виртуозом, который легко соединяет яркую импровизацию джаза с богатством классики. В программе — чарующие аранжировки джазовых стандартов, авторские композиции, музыкальные обработки из любимых кинофильмов и нежные джазовые баллады.

Это не просто концерт — это путешествие в мир звуков, пропитанный страстью, мастерством и особой атмосферой искренней музыки. Никита — признанный мастер, выступавший на лучших фестивалях России и Европы, с уникальной методикой и несравненной энергетикой. Не упустите шанс окунуться в магию гитары!