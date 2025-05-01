Мы все друг другу братья. Наталья Кострова

16 мая 2025 г. в 16.00 в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» состоится открытие персональной выставки нижегородского художника-керамиста Натальи Костровой.

Наталья Александровна Кострова родилась в 1963 г. в городе Горьком (сейчас — Нижний Новгород). В 1982 г. окончила Горьковское художественное училище, в 1989 — Московское высшее художественно-промышленное училище (Строгановское). С 1995 г. — член Союза художников России, участник международных симпозиумов в России, Швейцарии, Испании, Польше. Лауреат премии Нижнего Новгорода 2005 г. Работы находятся в музеях, частных коллекциях Италии, Белоруссии, России. В настоящее время Наталья Александровна преподает в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете.

На выставке в картинной галерее собрано около 50-ти произведений автора — керамика и графика разных лет. Творчество Натальи Костровой связано природой. Любимые темы -животные, птицы, рыбы, волны. Фигуры птиц, как и другие образы, — это знаки, символы вне времени и пространства. В них сочетаются объем и графичность, условные формы и декоративный орнамент. Композиция «Исход» представляет собой целую стаю ярких и необычных птиц, оперение которых отличается многообразием фактуры и цвета.

Работы «Волны», «Рождение Афродиты», «Тавр», «Кит» содержат в себе мотивы природных стихий. В них находит выражение увлечение мастера традициями разных народов и культур. Художнику подвластны как традиционные формы керамики, так и сложные фантазийные пластические решения.

На выставке также представлены работы, источником вдохновения при создании которых послужило искусство древней Японии. К некоторым из них автором подобраны соответствующие японские хокку. Самые древние керамические изделия, как известно, были найдены на территории именно этой страны. Художник в своих произведениях использует декоративные технологические приемы глазурования и обжига, характерные для японской керамики раку. Сетка трещин на поверхности глазури, признаки оплавления черепка в результате слишком высокой температуры, неаккуратно растекшаяся глазурь в японской традиции являются зримой формой воздействия стихии огня. С технологической и художественной точек зрения изготовление таких изделий — дело весьма сложное, так как требует умения балансировать на грани изысканной простоты и явного брака.

Раку, обвар и дровяной обжиг, составляющие сферу технологических интересов Натальи Костровой, всегда непредсказуемы, нерукотворны, неповторимы. Огонь становится соавтором создаваемого произведения, а использование художественных традиций разных народов позволяет автору наполнять рожденные в глине и огне образы неповторимой экспрессией.

В залах также представлены графические произведений Натальи Костровой, в которых ярко проявляются те же особенности творческой индивидуальности художника: декоративность линий, гармоничный колорит, внимание к передаче состояний природы.