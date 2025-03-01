4 апреля в 16:00 в Выставочном зале Рязанского государственного областного художественного музея им. И. П. Пожалостина откроется выставка Рязанской областной организации ВТОО «Союз художников России» «Мы помним…», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы помним…» — выставка не о пафосе победы над врагом, ужасах войны, боях на передовой. Эта выставка посвящена молчаливой скорби и памяти, пронесенным сквозь десятилетия, воспоминаниям о родных и близких, воевавших и переживших мировую трагедию.

«Портрет отца» (1978) заслуженного художника РФ Михаила Шелковенко — не только образ близкого человека, но еще сержанта-орденоносца, ветерана Великой Отечественной войны, известного рязанского художника Константина Шелковенко, чьи живописные работы также представлены в экспозиции. Нерушимая связь с военным поколением и личная семейная история отражены в картинах заслуженного художника РФ Валентина Чавкина («Без вести пропавшему брату Александру», 2010) и заслуженного работника культуры РФ Татьяны Власовой («Сергей Степанович Денисов, ветеран трех войн», 2005; «Мой отец, Петр Сергеевич Денисов», 1988). Общая для каждой семьи боль и понятная нашим современникам тревога — в работе заслуженного художника РФ Виктора Корсакова «Мать» (1985). Последствия войны, надолго ставшие частью мирных будней советского человека, отражены в произведениях Анатолия Ларюнина («В Челябинск на переплавку», 2020) и Льва Костева («Медаль за отвагу», 2025; «Прасковья Ивановна Суслина, вдова солдата», 2014).

В экспозиции представлено около 70 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства 45 рязанских авторов, в том числе картины из фондов Рязанского художественного музея и Рязанской организации Союза художников России. Живое свидетельство событий военных лет — графика Анатолия Кузнецова, фронтовика, награжденного орденом «Отечественной войны II степени» и медалями. Портреты ветеранов, в парадном и будничном облике, кисти заслуженных художников РФ Олимпиады Бусыгиной и Виктора Агеева, а также заслуженного работника культуры РСФСР Василия Куракина подразумевают диалог со зрителем о цене Победы и ценности человеческой жизни. А картина участника Великой Отечественной войны Дмитрия Рыбакова «И снова весна» (1969) напоминает, что герои — обычные советские люди, вставшие на защиту своего дома и семьи.

Молодые художники рязанского Союза обратились к истории войны (Андрей Миронов «В июне 41-го», 2024; Владимир Янаки «Героям Халхин-Гола. Участник тех сражений», 2024), обыденной реальности военных будней (Александр Оконечников «Тихая ночь», 2023) и тем памятным образам и символам Победы, которые продолжают чтить потомки (Екатерина Трубникова «А жизнь продолжается…», 2020; Ирина Риффель «Свет Победы», 2025). Участие в выставке приняли также художники, не состоящие в Союзе: Елена Евсеева («Журавли», 2025), Дария Кантаржи («Я помню», 2025), Сергей Саликов («На побывку», 2024).