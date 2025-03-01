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Музыка весны
6 марта в 12:00
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Музыка весны

КДЦ «Октябрь»

Весна начинается с долгожданного праздника — Международного женского Дня 8 Марта!

В преддверии этого дня прозвучат особенные слова для наших дорогих и любимых женщин: дочерей, сестер, мам и бабушек. Они дарят нам тепло, радость и заботу, и без них в нашей жизни не было бы столько светлых мгновений.

Артисты и солисты культурно-досугового центра «Октябрь» подготовят музыкальные подарки для всех присутствующих, чтобы поздравить женщин с их праздником и выразить им свою любовь и благодарность.

Возраст
6+