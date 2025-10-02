Мужские правила моего деда

Виктор Степанович — дед советской закалки, который не понимает и не разделяет современных «тепличных» методов воспитания детей. Обманным путем он увозит своего внука из дома, чтобы отправиться с ним в незабываемое приключение и наконец-то сделать из домашнего мальчика настоящего мужчину. Достойного мужа рода Богдановых.