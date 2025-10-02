Рязань
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Кино

Мужские правила моего деда

Виктор Степанович — дед советской закалки, который не понимает и не разделяет современных «тепличных» методов воспитания детей. Обманным путем он увозит своего внука из дома, чтобы отправиться с ним в незабываемое приключение и наконец-то сделать из домашнего мальчика настоящего мужчину. Достойного мужа рода Богдановых.

Режиссёр
Павел Воронин
Актёры
Роман Мадянов, Агата Муцениеце, Максим Матузный, Глеб Бочков, Иван Макаревич, Виктория Клинкова, Ксения Радченко, Алиса Клагиш, Степан Шевяков, Родион Торопов, Олег Солодухин, Алеся Гузько, Игорь Коровин
Продолж.
85 мин.
Премьера
2025-10-02 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

