Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
910
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Моя творческая дорога в профессию. Ольга Калинкина
26 ноября в 15:00
26 ноября в 15:00 в Рязанском Дворце культуры и искусства пройдет открытие выставки Ольги Калинкиной «Моя творческая дорога в профессию».

Ольга Николаевна — член Творческого союза художников России, преподаватель Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера, заведующая выставочным залом «АРТРУМ».

Выставка приурочена к 15-летию профессиональной деятельности автора и отражает путь от начального рисования к любимому делу жизни!

Экспозиция выставки условно разделена на тематические направления, большая часть которых связана с этапами пути в профессию. В работах можно увидеть множество экспериментов с техниками, материалами, стилистикой, формой.

Среди представленных произведений — работы по академическому рисунку, живопись, сюжетные и декоративные композиции, иллюстрации, графика, монотипии, диатипии, коллажи.

