Моя творческая дорога в профессию. Ольга Калинкина

26 ноября в 15:00 в Рязанском Дворце культуры и искусства пройдет открытие выставки Ольги Калинкиной «Моя творческая дорога в профессию».

Ольга Николаевна — член Творческого союза художников России, преподаватель Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера, заведующая выставочным залом «АРТРУМ».

Выставка приурочена к 15-летию профессиональной деятельности автора и отражает путь от начального рисования к любимому делу жизни!

Экспозиция выставки условно разделена на тематические направления, большая часть которых связана с этапами пути в профессию. В работах можно увидеть множество экспериментов с техниками, материалами, стилистикой, формой.

Среди представленных произведений — работы по академическому рисунку, живопись, сюжетные и декоративные композиции, иллюстрации, графика, монотипии, диатипии, коллажи.