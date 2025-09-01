Московский Джаз Бенд: Sting in Jazz

Московский Джаз Бенд:
Никита Агафонов, тенор-саксофон
Николай Кольцов, фортепиано
Евгений Кидяев, гитара
Ярослав Константонов, бас-гитара
Антон Слепченко, ударные
Московский Джаз Бенд Никиты Агафонова представит публике концерт-фантазию Sting in Jazz. Эта программа основана на музыкальном творчестве Гордона Мэтью Томаса Самнера, известного во всем мире как Стинг, — легендарного британского музыканта, актера, певца, обладателя премии «Грэмми», автора знаменитых хитов Englishman in New York, Every breath you take и других. Его песни и композиции исполняют многие музыканты мира. В декабре 2020 года саксофонист Никита Агафонов записал и выпустил EP-альбом Jazz Tribute to Sting в составе джазового квартета. В программе Sting in Jazz Московский Джаз Бенд выступит со своей джазовой кавер-версией песен Стинга, сохраняя при этом всю красоту мелодий его оригинальных сочинений. Также в программе прозвучат известные джазовые стандарты и авторские композиции.
В программе:
All blues — Miles Davis
Englishman in New York — Sting
Perfect Love Goes Wrong — Sting
Seven Days — Sting
Fileds of Gold — Sting
Cappuccino effect — Nikita Agafonov
La Belle Dame Sans Regrets — Sting
Shape of my heart — Sting
Every breath you take — Sting
- Возраст
- 6+