Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
10°
Чтв, 06
Птн, 07
ЦБ USD 81.19 0.3 06/11
ЦБ EUR 93.51 0.13 06/11
Нал. USD 81.90 / 82.00 05/11 18:15
Нал. EUR 94.21 / 95.78 05/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
910
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Московский Джаз Бенд: Sting in Jazz
6 ноября в 19:00
Концерты

Московский Джаз Бенд: Sting in Jazz

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Московский Джаз Бенд:

Никита Агафонов, тенор-саксофон

Николай Кольцов, фортепиано

Евгений Кидяев, гитара

Ярослав Константонов, бас-гитара

Антон Слепченко, ударные

Московский Джаз Бенд Никиты Агафонова представит публике концерт-фантазию Sting in Jazz. Эта программа основана на музыкальном творчестве Гордона Мэтью Томаса Самнера, известного во всем мире как Стинг, — легендарного британского музыканта, актера, певца, обладателя премии «Грэмми», автора знаменитых хитов Englishman in New York, Every breath you take и других. Его песни и композиции исполняют многие музыканты мира. В декабре 2020 года саксофонист Никита Агафонов записал и выпустил EP-альбом Jazz Tribute to Sting в составе джазового квартета. В программе Sting in Jazz Московский Джаз Бенд выступит со своей джазовой кавер-версией песен Стинга, сохраняя при этом всю красоту мелодий его оригинальных сочинений. Также в программе прозвучат известные джазовые стандарты и авторские композиции.

В программе:

All blues — Miles Davis

Englishman in New York — Sting

Perfect Love Goes Wrong — Sting

Seven Days — Sting

Fileds of Gold — Sting

Cappuccino effect — Nikita Agafonov

La Belle Dame Sans Regrets — Sting

Shape of my heart — Sting

Every breath you take — Sting

Возраст
6+