14 декабря в 17:00 ждём вас в Выставочном зале на короткометражном спектакле для детей и взрослых «Монтигомо Ястребиный коготь» (по мотивам рассказа А. П. Чехова «Мальчики»). Вход свободный!
В предновогодней истории о детях-фантазëрах и дружбе участвуют:
в роли канарейки — Лера Курбатова
в Роли Жужи — Лена Кришталь
в роли Мурки — Мария Кришталь
в роли Сони — Алиса Баранова
в роли Кати — Лера Исаева
в роли Маши — Лея Исаева
в роли мамы — Вика Пучкова
в роли папы — Коля Кришталь
в роли Володи — Влад Беленков
в роли Монтигомо Ястребиного Когтя — Ваня Пучков
Режиссёр спектакля — Екатерина Чистова.
- Возраст
- 6+