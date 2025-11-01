14 декабря в 17:00 ждём вас в Выставочном зале на короткометражном спектакле для детей и взрослых «Монтигомо Ястребиный коготь» (по мотивам рассказа А. П. Чехова «Мальчики»). Вход свободный!

В предновогодней истории о детях-фантазëрах и дружбе участвуют:

в роли канарейки — Лера Курбатова

в Роли Жужи — Лена Кришталь

в роли Мурки — Мария Кришталь

в роли Сони — Алиса Баранова

в роли Кати — Лера Исаева

в роли Маши — Лея Исаева

в роли мамы — Вика Пучкова

в роли папы — Коля Кришталь

в роли Володи — Влад Беленков

в роли Монтигомо Ястребиного Когтя — Ваня Пучков

Режиссёр спектакля — Екатерина Чистова.