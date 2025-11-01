Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
Срд, 03
Чтв, 04
ЦБ USD 77.46 -0.24 03/12
ЦБ EUR 89.85 -0.49 03/12
Нал. USD 78.84 / 79.15 02/12 18:15
Нал. EUR 91.50 / 92.87 02/12 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
602
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
776
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 366
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
970
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Моноспектакль «Асадов»
7 декабря в 19:00
Театр

Моноспектакль «Асадов»

МКЦ

Авторский моноспектакль актера, режиссера, телеведущего, исполнителя поэзии классиков и современников Владимира ГЛАЗУНОВА — «АСАДОВ. СЛЕПОЙ ПОЭТ, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ СЕРДЦЕМ» (посвящается 100-летию со дня рождения самого известного поэта самой большой страны).

«Я могу тебя очень ждать,

Долго-долго и верно-верно,

И ночами могу не спать

Год, и два, и всю жизнь, наверно!

Буду счастьем считать, даря

Целый мир тебе ежечасно.

Только знать бы, что все не зря,

Что люблю тебя не напрасно!»

Лучшие стихи Эдуарда Асадова вплетены в драматичную линию его непростой судьбы, в которой, несмотря на лишения, войну, всеобщую и личную трагедию было и счастье, и любовь, способная творить чудеса!

Это история для каждого из нас, так как часто мы бываем слепы к самим себе и к другим, будучи зрячими. Часть спектакля идёт в полной темноте. Но вы будете видеть — видеть сердцем!

«АСАДОВ», собирающий аншлаги в России и уже вышедший за её пределы, признан одним из самых популярных спектаклей среди зрителей в сезоне 2023-2024!

Многие, увидев его, приходят вновь и вновь, приводят свои семьи, открывая для себя каждый раз что-то новое и нужное.

Главные темы спектакля — темы любви родственной, к женщине и жизни в целом, ВОВ (в битве под Севастополем поэт был ранен и в дальнейшем лишился зрения).

Полное погружение в историю жизни Эдуарда Асадова, глубокий смысл, неповторимый голос, красивая музыка наполнят вас духовно и подскажут ответы на многие вопросы. Спектакль очень полезен подрастающему поколению в формировании духовности, нравственности и главных жизненных ценностей.

В 2020 году за продвижение творчества современных поэтов Владимир Глазунов был награждён дипломом Победителя 1-ой Всероссийской премии искусств «Созидающий мир» в номинации «За вклад в литературу».

На сегодняшний день выпущено четыре аудиокниги стихов в сопровождении музыки композиторов Андрея Батурина и Сергея Сиротина.

Его проникновенное исполнение поэзии набирает сотни тысяч просмотров в социальных сетях, а выступления никого не оставляют равнодушными. Поклонники заслуженно назвали Владимира «Золотым голосом поэзии».

В роли Эдуарда Асадова — Владимир Глазунов

Сценарий и режиссура — Владимир Глазунов, Ольга Константину

Композитор — Сергей Сиротин

Продолжительность спектакля 1 час 30 мин.

Возраст
12+