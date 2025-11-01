Моноспектакль «Асадов»

Авторский моноспектакль актера, режиссера, телеведущего, исполнителя поэзии классиков и современников Владимира ГЛАЗУНОВА — «АСАДОВ. СЛЕПОЙ ПОЭТ, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ СЕРДЦЕМ» (посвящается 100-летию со дня рождения самого известного поэта самой большой страны).

«Я могу тебя очень ждать,

Долго-долго и верно-верно,

И ночами могу не спать

Год, и два, и всю жизнь, наверно!

Буду счастьем считать, даря

Целый мир тебе ежечасно.

Только знать бы, что все не зря,

Что люблю тебя не напрасно!»

Лучшие стихи Эдуарда Асадова вплетены в драматичную линию его непростой судьбы, в которой, несмотря на лишения, войну, всеобщую и личную трагедию было и счастье, и любовь, способная творить чудеса!

Это история для каждого из нас, так как часто мы бываем слепы к самим себе и к другим, будучи зрячими. Часть спектакля идёт в полной темноте. Но вы будете видеть — видеть сердцем!

«АСАДОВ», собирающий аншлаги в России и уже вышедший за её пределы, признан одним из самых популярных спектаклей среди зрителей в сезоне 2023-2024!

Многие, увидев его, приходят вновь и вновь, приводят свои семьи, открывая для себя каждый раз что-то новое и нужное.

Главные темы спектакля — темы любви родственной, к женщине и жизни в целом, ВОВ (в битве под Севастополем поэт был ранен и в дальнейшем лишился зрения).

Полное погружение в историю жизни Эдуарда Асадова, глубокий смысл, неповторимый голос, красивая музыка наполнят вас духовно и подскажут ответы на многие вопросы. Спектакль очень полезен подрастающему поколению в формировании духовности, нравственности и главных жизненных ценностей.

В 2020 году за продвижение творчества современных поэтов Владимир Глазунов был награждён дипломом Победителя 1-ой Всероссийской премии искусств «Созидающий мир» в номинации «За вклад в литературу».

На сегодняшний день выпущено четыре аудиокниги стихов в сопровождении музыки композиторов Андрея Батурина и Сергея Сиротина.

Его проникновенное исполнение поэзии набирает сотни тысяч просмотров в социальных сетях, а выступления никого не оставляют равнодушными. Поклонники заслуженно назвали Владимира «Золотым голосом поэзии».

В роли Эдуарда Асадова — Владимир Глазунов

Сценарий и режиссура — Владимир Глазунов, Ольга Константину

Композитор — Сергей Сиротин

Продолжительность спектакля 1 час 30 мин.