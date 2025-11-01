Моноспектакль «Асадов»

Авторский моноспектакль актера, режиссера, телеведущего, исполнителя поэзии классиков и современников Владимира ГЛАЗУНОВА — «АСАДОВ. СЛЕПОЙ ПОЭТ, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ СЕРДЦЕМ» (посвящается 100-летию со дня рождения самого известного поэта самой большой страны).
«Я могу тебя очень ждать,
Долго-долго и верно-верно,
И ночами могу не спать
Год, и два, и всю жизнь, наверно!
Буду счастьем считать, даря
Целый мир тебе ежечасно.
Только знать бы, что все не зря,
Что люблю тебя не напрасно!»
Лучшие стихи Эдуарда Асадова вплетены в драматичную линию его непростой судьбы, в которой, несмотря на лишения, войну, всеобщую и личную трагедию было и счастье, и любовь, способная творить чудеса!
Это история для каждого из нас, так как часто мы бываем слепы к самим себе и к другим, будучи зрячими. Часть спектакля идёт в полной темноте. Но вы будете видеть — видеть сердцем!
«АСАДОВ», собирающий аншлаги в России и уже вышедший за её пределы, признан одним из самых популярных спектаклей среди зрителей в сезоне 2023-2024!
Многие, увидев его, приходят вновь и вновь, приводят свои семьи, открывая для себя каждый раз что-то новое и нужное.
Главные темы спектакля — темы любви родственной, к женщине и жизни в целом, ВОВ (в битве под Севастополем поэт был ранен и в дальнейшем лишился зрения).
Полное погружение в историю жизни Эдуарда Асадова, глубокий смысл, неповторимый голос, красивая музыка наполнят вас духовно и подскажут ответы на многие вопросы. Спектакль очень полезен подрастающему поколению в формировании духовности, нравственности и главных жизненных ценностей.
В 2020 году за продвижение творчества современных поэтов Владимир Глазунов был награждён дипломом Победителя 1-ой Всероссийской премии искусств «Созидающий мир» в номинации «За вклад в литературу».
На сегодняшний день выпущено четыре аудиокниги стихов в сопровождении музыки композиторов Андрея Батурина и Сергея Сиротина.
Его проникновенное исполнение поэзии набирает сотни тысяч просмотров в социальных сетях, а выступления никого не оставляют равнодушными. Поклонники заслуженно назвали Владимира «Золотым голосом поэзии».
В роли Эдуарда Асадова — Владимир Глазунов
Сценарий и режиссура — Владимир Глазунов, Ольга Константину
Композитор — Сергей Сиротин
Продолжительность спектакля 1 час 30 мин.
- Возраст
- 12+