Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 28
10°
Пнд, 29
10°
Втр, 30
10°
ЦБ USD 83.61 0 27/09
ЦБ EUR 97.68 -0.47 27/09
Нал. USD 81.00 / 83.00 28/09 07:00
Нал. EUR 97.00 / 99.50 28/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 2025 17:57
972
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
862
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
903
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 757
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Mona
30 ноября в 20:00
Концерты

Mona

Deep

MONA — певица, чьи треки захватывают внимание с первых нот. Ее музыка сочетает в себе элементы попа и электронной музыки, создавая уникальную атмосферу. С каждым новым релизом она завоевывает все большую популярность и становитcя одной из самых ярких представительниц современного музыкального мира. Ее песни отличаются яркими мелодиями и глубокими текстами, что делает их запоминающимися. Мона часто выпускает новые треки, которые сразу становятся хитами. Певица успешно экспериментирует с жанрами, предлагая слушателям свежие звуки и необычные аранжировки. Если вы еще не слышали песен Моны, стоит послушать хотя бы один ее трек, чтобы понять, почему она становится все более популярной. В ее творчестве ощущается энергия и стремление создавать что-то действительно новое и актуальное. Мона по-настоящему вдохновляет поклонников на протяжении нескольких лет, и она продолжает радовать качественной музыкой. Трек за треком, певица подтверждает свой статус на музыкальной сцене.

Возраст
16+
Жанры
Поп