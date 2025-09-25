Мокрячок Попай

Компания молодых людей проникает на заброшенную фабрику по производству консервов из шпината, чтобы проверить городскую легенду о проводимых там экспериментах и обитающем монстре в обличии моряка.
- Режиссёр
- Роберт Майкл Райан
- Актёры
- Джейсон Роберт Стивенс, Сара Никлин, Анджела Релусио, Скотт Своуп, Стивен МакКормак, Елена Джулиано, Мейбл Томас, Мари-Луиза Буанье, Ричард Лунелло, Шон Майкл Конуэй, Натан Тодаро
- Продолж.
- 88 мин.
- Премьера
-
2025-09-25 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов