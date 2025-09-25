Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
23°
Срд, 10
20°
Чтв, 11
21°
ЦБ USD 83.24 0.9 10/09
ЦБ EUR 98.03 1.46 10/09
Нал. USD 83.65 / 82.30 09/09 18:25
Нал. EUR 97.85 / 98.49 09/09 18:25
Итоги года New
Публикации
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
Вчера 13:15
1 463
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 235
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 803
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 458
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Кино

Мокрячок Попай

Компания молодых людей проникает на заброшенную фабрику по производству консервов из шпината, чтобы проверить городскую легенду о проводимых там экспериментах и обитающем монстре в обличии моряка.

Режиссёр
Роберт Майкл Райан
Актёры
Джейсон Роберт Стивенс, Сара Никлин, Анджела Релусио, Скотт Своуп, Стивен МакКормак, Елена Джулиано, Мейбл Томас, Мари-Луиза Буанье, Ричард Лунелло, Шон Майкл Конуэй, Натан Тодаро
Продолж.
88 мин.
Премьера
2025-09-25 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

