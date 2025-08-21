Тед — безупречный специалист по пранкам. Когда он планирует свои дерзкие розыгрыши, в ход идет все: дроны, дротики и монтажная пена. Когда он и его друзья узнают, что провалили важнейший школьный тест, на него возлагается важная миссия — взломать экзамен. Теду нужно разработать идеальный план, как проникнуть в школу и изменить плохие оценки. Но бывают такие планы, когда все идет не по плану. Смогут ли Тед и его друзья превзойти самих себя и обхитрить учителей и охрану?
- Режиссёр
- Кенни Бомонт
- Актёры
- Рэнди Кутюр, Томми Дэвидсон, Дженнифер Эспозито, Этторе Юэн, Уэллс Раппапорт, Лили Джейн, Джеймс Уилльямс-мл., Лили Трикано, Кейд Кларк, Майк Карр
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
-
2025-08-21 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Комедия