Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
18°
Птн, 22
17°
Сбт, 23
16°
ЦБ USD 80.1 -0.25 21/08
ЦБ EUR 93.48 -0.08 21/08
Нал. USD 80.35 / 80.10 21/08 17:25
Нал. EUR 94.15 / 94.75 21/08 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 177
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 960
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 852
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 038
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Миссия: Взломать экзамен

Тед — безупречный специалист по пранкам. Когда он планирует свои дерзкие розыгрыши, в ход идет все: дроны, дротики и монтажная пена. Когда он и его друзья узнают, что провалили важнейший школьный тест, на него возлагается важная миссия — взломать экзамен. Теду нужно разработать идеальный план, как проникнуть в школу и изменить плохие оценки. Но бывают такие планы, когда все идет не по плану. Смогут ли Тед и его друзья превзойти самих себя и обхитрить учителей и охрану?

Режиссёр
Кенни Бомонт
Актёры
Рэнди Кутюр, Томми Дэвидсон, Дженнифер Эспозито, Этторе Юэн, Уэллс Раппапорт, Лили Джейн, Джеймс Уилльямс-мл., Лили Трикано, Кейд Кларк, Майк Карр
Продолж.
93 мин.
Премьера
2025-08-21 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

Еще в кино

Кино
Атель-Матель
Кино
Заклятие. Последний ритуал
Кино
Укради мою мечту
Кино
Бухта Бэррона
Кино
Семь дней Петра Семеныча
Кино
Дети-шпионы
Кино
Геля
Кино
Побег из зоопарка
Кино
Ритмы мечты
Кино
Диспетчер
Кино
Миссия: Взломать экзамен
Кино
Она сказала «Да!»