Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
Срд, 03
Чтв, 04
ЦБ USD 77.46 -0.24 03/12
ЦБ EUR 89.85 -0.49 03/12
Нал. USD 78.84 / 79.15 02/12 18:15
Нал. EUR 91.50 / 92.87 02/12 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
602
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
776
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 364
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
970
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Мисс и Мистер Студенчество-2025
5 декабря в 18:30
Концерты

Мисс и Мистер Студенчество-2025

Рязанский дворец молодежи

5 декабря в 19:00 на сцене МАУК «Дворец молодежи города Рязани» развернутся одни из самых ярких событий этого года — конкурсы талантов, творчества и красоты «Мисс Студенчество — 2025» и «Мистер Студенчество — 2025».

14 конкурсантов из 7 вузов Рязани уже готовятся пройти заочные испытания, после которых их ждёт грандиозный финал! На сцене ребята смогут показать свои таланты, креативность и ораторские способности. А обаяние, харизма и уверенность в себе станут теми самыми штрихами, что помогут покорить сердца жюри и зрителей!

Каждый участник — уникален, каждый достоин победы. Но кто же завоюет почётный титул? Узнаем совсем скоро — 5 декабря в 19:00!

Вход свободный по пригласительным, которые можно получить в СтудКлубах и Профкомах своих университетов.

До встречи! Пусть этот вечер станет настоящим фейерверком красоты, таланта и вдохновения!

Организатор — Рязанская областная общественная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи».

Конкурс проводится при поддержке комитета по делам молодежи Рязанской области и МАУК «Дворец молодежи города Рязани».

Возраст
12+