Мисс и Мистер Студенчество-2025

5 декабря в 19:00 на сцене МАУК «Дворец молодежи города Рязани» развернутся одни из самых ярких событий этого года — конкурсы талантов, творчества и красоты «Мисс Студенчество — 2025» и «Мистер Студенчество — 2025».

14 конкурсантов из 7 вузов Рязани уже готовятся пройти заочные испытания, после которых их ждёт грандиозный финал! На сцене ребята смогут показать свои таланты, креативность и ораторские способности. А обаяние, харизма и уверенность в себе станут теми самыми штрихами, что помогут покорить сердца жюри и зрителей!

Каждый участник — уникален, каждый достоин победы. Но кто же завоюет почётный титул? Узнаем совсем скоро — 5 декабря в 19:00!

Вход свободный по пригласительным, которые можно получить в СтудКлубах и Профкомах своих университетов.

До встречи! Пусть этот вечер станет настоящим фейерверком красоты, таланта и вдохновения!

Организатор — Рязанская областная общественная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи».

Конкурс проводится при поддержке комитета по делам молодежи Рязанской области и МАУК «Дворец молодежи города Рязани».