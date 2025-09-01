Мир простых вещей. Андрей Дубов

30 октября 2025 в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается выставка произведений живописи академика Российской академии художеств Андрея Дубова.

Андрей Игоревич Дубов родился в 1959 г. в Москве. Окончил Московскую среднюю художественную школу при институте им. В.И. Сурикова, Московский полиграфический институт (1982). С 1983 г. постоянный участник московских, региональных, всероссийских и международных выставок. С 1988 г. является членом Союза художников СССР. Заслуженный художник РФ (2004), действительный член Российской академии художеств (2024). С 2011 г. — профессор кафедры рисунка и живописи Московского государственного университета печати имени Ивана Фёдорова. Произведения художника находятся в собраниях ведущих музеев России, в том числе в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), а также в зарубежных музеях и частных коллекциях.

Андрей Дубов является ярким представителем московской монументальной школы, его творческий подход сформировался под руководством одного из основателей «сурового стиля» Андрея Васнецова (1924-2009) и влиянием художников-шестидесятников Николая Андронова и Павла Никонова. От своего наставника мастер унаследовал умение видеть главное в изображаемом предмете, обобщать, избегая схем, и мастерски распоряжаться живописными средствами. Творчество А.И. Дубова отличается сдержанностью и вдумчивой созерцательностью, в своих произведениях он стремится к пластической ясности, лаконичности, приглушённой цветовой палитре и гармоничному построению пространства. Излюбленные жанры художника — натюрморт, интерьер, пейзаж. Его композиции продуманы до мельчайших деталей, а каждая работа тщательно выверена, но при этом наполнена эмоциями и внутренним ритмом. На протяжении всей творческой жизни Андрей Дубов остаётся верен своему художественному методу, избегает фальши и пафоса. Он сознательно отказывается от случайных впечатлений и мимолётных чувств, воссоздавая на холсте мир гармонии, в котором простые вещи обретают глубокий смысл. Лейтмотив его творчества — проникновенный взгляд художника на привычные предметы, повседневную реальность. Работы мастера отражают внимательное отношение к миру, способность находить красоту в самых скромных мотивах — будь то фрагмент дома, интерьер мастерской или натюрморт.

Первая встреча рязанцев с творчеством Андрея Дубова в залах музея состоялась более 20 лет назад. На выставке «Мир простых вещей» представлена ретроспекция — более 40 живописных произведений, относящихся к разным периодам. Экспонируются и поздние работы мастера, в которых ощущаются реминисценции классической живописи, более пристальное отношение к предмету изображения, тщательность в проработке деталей, живописная изысканность в написании драпировок, фруктов, цветов.