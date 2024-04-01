Мэйби Бэйби (он же Виктория Лысюк) — российско-белорусская певица, получившая известность по участию в группе «Френдзона». Родилась в 1995 году в городе Жабинка.

В 2018-ом стала петь в весьма популярной группе «Френдзона» (распалась через четыре года), которая просуществовала всего четыре года. Параллельно с этим активно занималась сольным творчеством.

Дебютная пластинка Мэйби Бэйби «Мэйбилэнд» вышла летом 2022 года — в нее вошло 16 оригинальных песен. Сайт The Flow охарактеризовал альбом, как «смесь привычного подслащенного попа и рэпа с баттловым флером».

После большого релиза певица отправилась в масштабный тур по городам России. Теперь концерты Мэйби Бэйби проходят во всех уголках страны и пользуются неимоверным спросом у ее поклонников.