Мажор в Дубае

Лучший друг Мажора Ваня Соловьев мечтает устроить роскошную свадьбу с Верой, но просить о деньгах считает недостойным. Решив заработать сам, он отправляется в Дубай, чтобы заняться криптовалютой. Однако вместо легкого дохода Ваня впутывается в криминальную авантюру международного масштаба и теперь вынужден скрываться в самом бедном районе Дубая. Здесь его и находит прилетевший спасать друга Соколовский, на пути у которого тут же встают местные финансовые воротилы и их головорезы.
- Режиссёр
- Егор Чичканов
- Актёры
- Павел Прилучный, Павел Чинарев, Елизавета Шакира, Виталия Корниенко, Александр Обласов, Линда Лапиньш
- Премьера
-
2025-10-30 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Приключение, Комедия