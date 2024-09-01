Мария Кулагина. Ход времени

Мария Кулагина — представитель искусства 1990-х годов. Внучка основоположников советского дизайна, художников конструктивистского авангарда Густава Клуциса (1895 — 1938), одного из мастеров политического плаката, теоретика фотомонтажа и Валентины Кулагиной (1902 — 1987).

Родилась в Москве в 1961 г. в семье художников. В 1982 г. окончила Московское государственное художественное училище памяти 1905 года. Участник многочисленных выставок с 1984 г., член Московского союза художников с 1989 г.

В творчестве Кулагиной важное место занимают эксперименты с формой, ритмом, пространством. Некоторые аспекты стилистики ее работ перекликаются с произведениями Н. Андронова и А. Васнецова. Вместе с тем, смысловое содержание произведений художницы — это новый вариант экспрессионистического искусства, когда пластическое воплощение получает не окружающая реальность, а мир, увиденный внутренним взором.

В творчестве Кулагиной критики отмечают в первую очередь его сложность и неординарность, соединенные с подчинением традиционному картинному мышлению — таким образом суть ее творчества оказывается далекой от крайних явлений современного искусства.

В начале 2000-х гг. Мария Кулагина оставила традиционную формулу «холст-масло», но не живопись как явление. В этот период она создала свои характерные рельефы и скульптурные композиции, материалом для которых зачастую выступают гофрокартон, металл, газеты, доски, фанера.

Ее работы, которые проще всего назвать объектами, кураторы часто определяют как «живописные рельефы» и «живописные перформансы». Преодолев рамки традиционной живописи, объекты словно хранят память о плоскости. Исследование пластического начала в живописи — одна из главных кулагинских тем.

Ее художественную манеру отличает предельно обобщенная пластика, активная фактурность, насыщенный плотный вязкий цвет, сочетание условности, плоскостности пространства и трехмерных, осязаемых, часто рельефно моделированных форм.

«В последнее время мне интересно разрабатывать новые пластические ходы — связь рельефа и живописи» — определяет свою задачу сама художница. Мастеру удаются дерзкие опыты, цель которых — разрушение привычных границ искусства, а подчеркнутая безыскусность техники, как и обыденность сюжетов, дают неожиданное ощущение ценности мгновения.

Произведения М. Кулагиной находятся в Государственном Русском музее, Московском музее современного искусства и других российских музеях, а также в частных коллекциях во многих странах мира. Художница удостоена медалей Российской академии художеств и Московского союза художников, а также премии имени Петра Кончаловского.

На персональной выставке в залах Рязанского художественного музея представлено около двадцати пяти произведений разных лет. Они позволяют проследить весь творческий путь мастера в создании новых образов в искусстве ХХI века.