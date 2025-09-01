Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
13°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
10°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 83.10 / 83.00 25/09 18:15
Нал. EUR 98.30 / 99.54 25/09 18:15
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
555
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
671
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 353
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 211
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Марафон аниме
Кино

Марафон аниме

Большой МАРАФОН АНИМЕ на большом экране! Один день, одно время, три легенды: «Атака титанов: Последняя атака» — Армия титанов восстает против людей. Развязка культового аниме — с улучшенной графикой и сценой после титров. «Синяя тюрьма: Блю Лок. Эпизод Наги» — Школьник соревнуется со звездами футбола за место в сборной. Полнометражное дополнение к дерзкому аниме… «Повелитель: Священное Королевство» — Момонга, ныне известный как Король-Заклинатель Аинз Оал Гоун, собирает Колдовское Королевство и его армию нежити, чтобы присоединиться к битве на стороне Священного Королевства и Слейновской Теократии в надежде победить Императора Демонов Ялдаваофа. Проведи день в крутой компании!

Продолж.
111 мин.
Возраст
18+
Жанры
Аниме

