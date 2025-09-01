Большой МАРАФОН АНИМЕ на большом экране! Один день, одно время, три легенды: «Атака титанов: Последняя атака» — Армия титанов восстает против людей. Развязка культового аниме — с улучшенной графикой и сценой после титров. «Синяя тюрьма: Блю Лок. Эпизод Наги» — Школьник соревнуется со звездами футбола за место в сборной. Полнометражное дополнение к дерзкому аниме… «Повелитель: Священное Королевство» — Момонга, ныне известный как Король-Заклинатель Аинз Оал Гоун, собирает Колдовское Королевство и его армию нежити, чтобы присоединиться к битве на стороне Священного Королевства и Слейновской Теократии в надежде победить Императора Демонов Ялдаваофа. Проведи день в крутой компании!