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Манкимэн

«Люксор» (Есенина)

10:00
14:40
19:20

«Формула Кино»

13:15
18:00
20:45

«Пять Звезд»

13:15
17:40
21:35

«Киномакс»

13:30
16:20
18:20
20:50
23:20

«Люксор» (Есенина)

11:20
16:10
20:20

«Формула Кино»

13:15
15:20
18:00
18:25
20:45
21:05
21:10

«Пять Звезд»

13:15
17:40
21:35

«Киномакс»

13:30
16:20
18:20
20:50
23:15

«Люксор» (Есенина)

11:20
16:10
20:20

«Формула Кино»

13:15
18:25
20:45

«Пять Звезд»

13:15
17:40
21:35

«Киномакс»

13:30
16:20
18:20
20:50
23:15

«Люксор» (Есенина)

10:00
14:40
19:20

«Формула Кино»

13:15
18:00
20:45

«Пять Звезд»

13:15
17:40
21:35

«Киномакс»

13:30
16:20
18:20
20:50
23:20

«Формула Кино»

13:15
15:35
18:00
20:45
21:05

«Пять Звезд»

13:15
17:40
21:35

«Киномакс»

13:30
16:20
18:20
20:50
23:15

«Люксор» (Есенина)

10:00
14:40
19:20

«Формула Кино»

13:15
18:00
20:45

«Пять Звезд»

13:15
17:40
21:35

«Киномакс»

13:30
16:20
18:20
20:50
23:15

«Люксор» (Есенина)

10:00
14:40
19:20

«Формула Кино»

13:15
18:00
20:45

«Пять Звезд»

13:15
17:40
21:35

«Киномакс»

13:30
16:20
18:20
20:50
23:15

«Люксор» (Есенина)

10:00
14:40
19:20

Жестокие улицы Мумбаи сделали из него бойца, который не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за свою семью. Отныне его жизнь делится между подпольными боями за деньги, где люди в масках дерутся до последнего вдоха, и работой в элитном ночном клубе для самых богатых и самых порочных. Все больше погружаясь в тайный мир, он сводит счеты с криминальными авторитетами и коррумпированными политиками, отнимающими у людей все. Имя ему — Манкимэн.

Режиссёр
Дев Пател
Актёры
Шарлто Копли, Дев Пател, Собхита Дхулипала, Сикандар Кхер, Брахим Чаб, Випин Шарма, Питобаш, Джозеф Дж.У.Тейлор, Надеш Бхонсле, Джино Ачанкунджу Сэмюэль, Андрес Леви
Продолж.
113 мин.
Премьера
2024-04-11 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Триллер

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