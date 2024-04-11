Жестокие улицы Мумбаи сделали из него бойца, который не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за свою семью. Отныне его жизнь делится между подпольными боями за деньги, где люди в масках дерутся до последнего вдоха, и работой в элитном ночном клубе для самых богатых и самых порочных. Все больше погружаясь в тайный мир, он сводит счеты с криминальными авторитетами и коррумпированными политиками, отнимающими у людей все. Имя ему — Манкимэн.
- Режиссёр
- Дев Пател
- Актёры
- Шарлто Копли, Дев Пател, Собхита Дхулипала, Сикандар Кхер, Брахим Чаб, Випин Шарма, Питобаш, Джозеф Дж.У.Тейлор, Надеш Бхонсле, Джино Ачанкунджу Сэмюэль, Андрес Леви
- Продолж.
- 113 мин.
- Премьера
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2024-04-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Триллер