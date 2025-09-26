Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 2025 17:57
972
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
862
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
903
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 757
Маленький принц
12 октября в 12:00
Театр

Маленький принц

МКЦ

Вместе с героем спектакля, Маленьким принцем, зритель путешествует по разным планетам, знакомится с их обитателями, за важностью которых скрыто их бессмысленное существование. Тут и король без государства, и делец, невидящий за цифрами людей, и другие странные взрослые. Спектакль веселый и красочный. Текст удачно адаптирован для всех возрастов. Наша публика от 6 и до 98 лет.

Нашему коллективу удалось очень элегантно переложить великое литературное произведение Антуана де Сент-Экзюпери на язык театрального искусства. Спектакль неординарен в своем художественном замысле и ни один зритель не останется равнодушным.

Задумка авторов и великолепная актерская работа позволяет сохранить активный зрительский интерес на протяжении всего спектакля.

В главных ролях:

Андрей Зарецкий заслуженный артист РФ

Наталья Кийко/Наталья Петрова

Дмитрий Воробьев/Клим Звездин

Продолжительность 1 час 15 минут (без антракта)

Возраст
0+