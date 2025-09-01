Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
10°
Чтв, 06
Птн, 07
ЦБ USD 81.19 0.3 06/11
ЦБ EUR 93.51 0.13 06/11
Нал. USD 81.90 / 82.00 05/11 18:15
Нал. EUR 94.21 / 95.78 05/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
910
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Максим Олейников
6 декабря в 19:00
Концерты

Максим Олейников

МКЦ

Максим Олейников — заслуженный артист Республики Крым, профессиональный вокалист, поэт и композитор, яркий представитель лучших традиций современной эстрадной песни. Лауреат премии зрительских симпатий «Радио Шансон», неоднократный лауреат премии «Шансон года».

Творчество Максима Олейникова — красивые, мелодичные песни, философские баллады, о любви, родине, о воинской доблести. Вот как сам Максим говорит в одном из интервью: «Все, что я пишу, так или иначе автобиографично. Я убежден, что по-настоящему хорошее произведение, рождается из сердца автора, из его души. Невозможно правдиво передать эмоции, если ты сам их не пережил, фальшь всегда видна. Я очень надеюсь, что мое творчество найдет отклик в ваших сердцах, пройдет через ваши души, как прошло через мою».

Возраст
12+
Жанры
Эстрада