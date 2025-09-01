Максим Олейников — заслуженный артист Республики Крым, профессиональный вокалист, поэт и композитор, яркий представитель лучших традиций современной эстрадной песни. Лауреат премии зрительских симпатий «Радио Шансон», неоднократный лауреат премии «Шансон года».

Творчество Максима Олейникова — красивые, мелодичные песни, философские баллады, о любви, родине, о воинской доблести. Вот как сам Максим говорит в одном из интервью: «Все, что я пишу, так или иначе автобиографично. Я убежден, что по-настоящему хорошее произведение, рождается из сердца автора, из его души. Невозможно правдиво передать эмоции, если ты сам их не пережил, фальшь всегда видна. Я очень надеюсь, что мое творчество найдет отклик в ваших сердцах, пройдет через ваши души, как прошло через мою».