Майя Плисецкая: Полюс магии

Проект посвящен 100-летию со дня рождения великой балерины и является частью масштабного проекта Бахрушинского театрального музея, посвященного Майе Плисецкой. Более 200 экспонатов рассказывают о жизни и творчестве балерины. Фотографии, костюмы, скульптуры, афиши и программы гастролей — от Нью-Йорка до Токио.

Впервые в одном пространстве собраны творения легендарных кутюрье, художников, хореографов: Пьера Кардена, Ив Сен-Лорана, Валерия Левенталя, Симона Вирсаладзе, Ролана Пети, Мориса Бежара, Альберто Алонсо. Каждый из них создавал для великой балерины произведения искусства.

Посетители смогут увидеть легендарные образы Плисецкой в балетах «Лебединое озеро», «Кармен-сюита», «Дон Кихот», «Болеро» и других. А также — фотографии из семейного архива Майи Плисецкой и Родиона Щедрина и уголок домашнего интерьера из московской квартиры супругов. О детстве и семье балерины расскажет завершающий раздел, посвященный творческой династии Плисецких-Мессереров.