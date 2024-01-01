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Лыжня России — 2024
10 февраля в 12:00
Спорт

Лыжня России — 2024

Биатлонный комплекс «Алмаз»

Это масштабная всероссийская лыжная гонка, которая проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» — части нацпроекта «Демография», реализуемого по поручению Президента.

В 2024 году состязания пройдут в 42 раз. В Рязанской области центральной точкой станет биатлонный комплекс «Алмаз». Также массовая гонка пройдёт в муниципалитетах. Старт — 10 февраля в 12:00.

Присоединиться могут все желающие — и профессионалы, и любители. Дистанции разные:

— 5 км для юношей и девушек 2006 года рождения и младше;

— 10 км для мужчин и женщин 2005 года рождения и старше;

— 2024 м — VIP-гонка.

Зарегистрироваться можно онлайн через Госуслуги, с 7 февраля — в спортшколе «Олимпиец» на Маяковского, 46 или непосредственно на месте старта 10 февраля с 8:30 до 10:00. Для участия нужен медицинский допуск.

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