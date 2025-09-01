Любовь в квадрате

Это история очень популярной эстрадной дивы, которая прилетает в Торонто на гастроли и встречает мужчину… без определенного места жительства…

Он ее бывший муж, отец ее взрослой дочери, отчим ее будущего зятя и, наконец, миллионер. Две истории любви переплетают жизни главных героев, где они встретятся с непредсказуемыми обстоятельствами, которые изменят судьбу каждого. Неожиданным или закономерным образом, давно расставшиеся герои встречаются в наше время.

Воспользуются ли они шансом обрести долгожданное счастье? Ведь не важно сколько лет пройдёт, одно точно останется неизменным — это любовь. Как сложится их судьба? Вырастут ли цветы новых жизненных смыслов? Получится ли возвести настоящую любовь, проверенную временем, в квадрат… Или нет… На все эти сложные вопросы ответить будет очень непросто… Но мы попробуем! Ведь с таким уникальным актерским ансамблем возможно решать любые творческие задачи! В спектакле используется авторская музыка и декорации. В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления