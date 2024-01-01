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Любовь и голуби
3 апреля в 19:00
Театр

Любовь и голуби

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Всенародно любимая комедия и всенародно любимые актеры. В спектакле по пьесе В. Гуркина «Любовь и голуби».

Лиричную, трогательную и невероятно смешную историю любви, измены и прощения вы увидите в исполнении трех поколений «звезд» российского театра и кино, от легендарных актеров, любимых с детства, до новых, ярких восходящих «звезд». (Сериалы «Молодежка» и «Вечный отпуск»). Актеры не только сыграют, но и споют, т.к. история у нас еще и музыкальная. Милые комедии из далекого уже прошлого нужны людям и в наше время. И это правильно. Когда вокруг так много грустного, серого, обыденного, иногда жизненно необходимо на 2 часа окунуться в безвременье, где любовь побеждает мимолетные увлечения.

Именно поэтому душевный разговор в музыкальной комедии «Любовь и голуби» Василия Кузякина, Раисы Захаровны, Надежды, дяди Мити и бабы Шуры на сцене — мы предлагаем дорогим зрителям. Владимир Гуркин сделал всем нам бесценный подарок! Его персонажи учат жить с любовью, не прибегая к нравоучениям и нотациям, с помощью простых, деревенских людей. Через улыбку мы становимся сильными учась защищать своих любимых, через улыбку учимся прощать самые болезненные предательства, через улыбку верить — любовь ждет каждого. Эта комедия воспитала наших родителей, нас самих, теперь она ждет наших детей…

Не стоит раскрывать всех секретов, но песня, особая высшая ступень выражения чувств, вырывается у нас лишь в особенные моменты жизнь. Когда сил нет слово вымолвить, душа рождает музыку. Дорогие наши друзья, ждем вас на лирической музыкальной комедии В. Гуркина «Любовь и голуби»!

Режиссёр
Василий Мищенко
Актёры
Анатолий Журавлев, Ольга Прокофьева, Михаил Жигалов, Наталья Громушкина, Раиса Рязанова, Елена Бирюкова, Олеся Железняк, Иван Дубровский, Елена Карпович
Возраст
12+
Жанры
Комедия