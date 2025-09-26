Группа LUMEN отправляется в тур «Lumen&Orchestra», где выступит в сопровождении оркестра.

О проекте «Lumen&Orchestra» должны знать все поклонники LUMEN: это — едва ли не самая эпичная работа группы. LUMEN давно хотели подготовить программу с оркестром и дебютировали в этом качестве в далеком 2007-м, исполнив две песни на альтернативной премии «RAMP».

В полной мере реализовать давнюю идею удалось только в прошлом году. LUMEN выступили с оркестром в двух столицах, а полуторачасовой московский концерт стал официальным лайв-альбомом, был издан во всех форматах и появился на цифровых площадках.

В сопровождении почти трех десятков музыкантов, песни LUMEN обрели новое измерение: в жестких композициях не потерялся нерв, а лирические прозвучали особенно красиво и глубоко.

Не пропустите выступление LUMEN с оркестром — это во всех смыслах событие большого масштаба!