Лоскутные фантазии

Приглашаем на торжественное открытие выставочного проекта мастериц клуба ДПИ «Волшебный лоскуток» из города Рязань, которое состоится в Центре народного творчества 5 марта в 12.00

Единственный клуб лоскутного шитья в Рязани был создан в прошлом веке. В 2021 году клуб отметил свое 25-летие. Все эти годы лоскутницы пропагандировали этот вид народного творчества.

Клуб объединяет мастериц разного возраста, разных профессий и разного уровня подготовки. Но объединяет всех одно: желание — творить, создавать и работать с этим удивительным материалом — лоскутком. Ведь от маленького ситцевого лоскутика до шедевра один шаг. В настоящее время руководит клубом Дроздова Любовь Викторовна.