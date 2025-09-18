Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
22°
Чтв, 18
20°
Птн, 19
19°
ЦБ USD 83 0.16 18/09
ЦБ EUR 98.3 0.41 18/09
Нал. USD 83.10 / 82.20 17/09 18:30
Нал. EUR 98.50 / 99.99 17/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
Вчера 18:27
551
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 030
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 463
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 879
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Лондон на проводе

Киллер, чье последнее дело обернулось полным фиаско, решает покинуть страну. Он оказывается в новом незнакомом месте, где получает неожиданное «повышение» — ему поручают перевоспитать сына новоиспеченного криминального босса.

Страна
США, ЮАР
Режиссёр
Аллан Ангар
Актёры
Джош Дюамель, Джереми Рей Тейлор, Рик Хоффман, Эйдан Гиллен, Арнольд Вослу, Нил Сандилэндс, Натан Касл, Даниа Де Вильер, Нтланла Морган Куту, Дэниел Ласкер, Карл Танинг, Мэттью Дилан Робертс, Думани Сифосету Мтия, Финнли Барнетт
Продолж.
109 мин.
Премьера
2025-09-18 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Комедия

Еще в кино

Кино
Сомния: Обитель кошмаров
Кино
Третья лишняя
Кино
Пункт назначения: Смертельная игра
Кино
Зомби по имени Шон
Кино
Вниз
Кино
Долгая прогулка
Кино
Астрал. Свеча ведьмы
Кино
Хайди. Моя хитрая рысь
Кино
Семейный призрак
Кино
Ведьмина доска
Кино
Токсичный мститель
Кино
Сказки темного леса. Ворожея