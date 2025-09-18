Лондон на проводе

Киллер, чье последнее дело обернулось полным фиаско, решает покинуть страну. Он оказывается в новом незнакомом месте, где получает неожиданное «повышение» — ему поручают перевоспитать сына новоиспеченного криминального босса.
- Страна
- США, ЮАР
- Режиссёр
- Аллан Ангар
- Актёры
- Джош Дюамель, Джереми Рей Тейлор, Рик Хоффман, Эйдан Гиллен, Арнольд Вослу, Нил Сандилэндс, Натан Касл, Даниа Де Вильер, Нтланла Морган Куту, Дэниел Ласкер, Карл Танинг, Мэттью Дилан Робертс, Думани Сифосету Мтия, Финнли Барнетт
- Продолж.
- 109 мин.
- Премьера
-
2025-09-18 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Комедия