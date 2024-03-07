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Летучий корабль

Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея темная магия и богатство, то на стороне Ивана — волшебные существа, любовь и мечта.

Режиссёр
Илья Учитель
Актёры
Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Федор Добронравов, Сергей Гармаш, Анна Уколова, Ксения Раппопорт, Екатерина Агеева, Антон Бирюков, Виталий Лаптев, Татьяна Выдрина, Анастасия Саклакова, Максим Емельянов, Евгений Пилипенко, Михаил Коновалов
Продолж.
100 мин.
Премьера
2024-03-07 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Фэнтези, Мюзикл, Романтика

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