Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь стали непримиримыми врагами. До их дуэли остается всего несколько часов, но никто из друзей, родственников и приятелей поэта не задумывается о трагическом финале.