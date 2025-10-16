Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь стали непримиримыми врагами. До их дуэли остается всего несколько часов, но никто из друзей, родственников и приятелей поэта не задумывается о трагическом финале.
- Режиссёр
- Бакур Бакурадзе
- Актёры
- Илья Озолин, Вера Енгалычева, Евгений Романцов, Дмитрий Соломыкин, Уршула Малка, Андрей Максимов, Семен Алешин, Егор Анисимов, Федор Кудряшов
- Продолж.
- 105 мин.
- Премьера
-
2025-10-16 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Байопик, Драма