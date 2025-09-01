Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
22°
Срд, 17
22°
Чтв, 18
21°
ЦБ USD 83.07 -1.31 16/09
ЦБ EUR 97.45 -1.88 16/09
Нал. USD 83.01 / 82.20 16/09 15:15
Нал. EUR 97.95 / 98.88 16/09 15:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
Вчера 10:51
1 919
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 258
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 673
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
7 348
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Леонид Сойфертис. Живой карандаш
17 сентября в 11:00
Выставки

Леонид Сойфертис. Живой карандаш

Картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»

22 августа 2025 г. в 16.00 в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» состоится открытие выставки художника Леонида Сойфертиса «Живой карандаш», организованная московским «Агентством Выставком».

В экспозиции выставочного зала галереи будет представлено более сорока произведений легендарного советского графика Леонида Сойфертиса, чьё творчество охватывает более полувека. Зрители увидят путь художника от острых сатирических зарисовок 1930-х годов до ярких и характерных рисунков 1980-х. Особое место займут работы, созданные в годы Великой Отечественной войны, которую Сойфертис прошёл как военный корреспондент. В его альбомах сохранились живые свидетельства обороны Севастополя и Одессы, освобождения Малой Земли и многих других событий, очевидцем которых он был сам.

Виртуозность рисунка, зоркий и ироничный взгляд на действительность сделали работы Сойфертиса уникальной летописью эпохи. Его карандаш улавливал мгновения повседневности, превращая простые бытовые сценки в яркие характеры и точные наблюдения за жизнью общества. За каждым штрихом чувствуется любовь к людям и острая наблюдательность, благодаря которым рисунки остаются не только художественными произведениями, но и документами времени.

Леонид Сойфертис — Народный художник СССР, член-корреспондент Академии художеств. На протяжении многих лет он сотрудничал с ведущими советскими изданиями — «Комсомольской правдой», «Огоньком», «Сменой», «Крокодилом», создавал раскадровки художественных фильмов, иллюстрировал книги Антона Чехова, Ильфа и Петрова, Самуила Маршака, фельетоны Давида Заславского. Его имя известно и за пределами страны: как признанный мастер рисунка, он неоднократно удостаивался престижных международных наград. Но при всей известности Сойфертис оставался предельно трудолюбивым и искренним художником — ежедневно делал наброски на улицах города, в транспорте, в магазинах, создавал живые портреты современников и тщательно дорабатывал их в мастерской.

Сегодня его имя стало символом меткой, ёмкой зарисовки, способной в нескольких штрихах передать суть явления или характер человека. Работы Сойфертиса хранятся в крупнейших музейных собраниях страны — в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, ГМИИ имени А. С. Пушкина, а также в музеях по всей территории бывшего Советского Союза. Новая выставка открывает возможность заново увидеть масштаб и живую силу его искусства — искусства, которое превращает мгновения повседневности в подлинную историю.

Возраст
0+