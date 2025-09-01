Леонид Сойфертис. Живой карандаш

22 августа 2025 г. в 16.00 в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» состоится открытие выставки художника Леонида Сойфертиса «Живой карандаш», организованная московским «Агентством Выставком».

В экспозиции выставочного зала галереи будет представлено более сорока произведений легендарного советского графика Леонида Сойфертиса, чьё творчество охватывает более полувека. Зрители увидят путь художника от острых сатирических зарисовок 1930-х годов до ярких и характерных рисунков 1980-х. Особое место займут работы, созданные в годы Великой Отечественной войны, которую Сойфертис прошёл как военный корреспондент. В его альбомах сохранились живые свидетельства обороны Севастополя и Одессы, освобождения Малой Земли и многих других событий, очевидцем которых он был сам.

Виртуозность рисунка, зоркий и ироничный взгляд на действительность сделали работы Сойфертиса уникальной летописью эпохи. Его карандаш улавливал мгновения повседневности, превращая простые бытовые сценки в яркие характеры и точные наблюдения за жизнью общества. За каждым штрихом чувствуется любовь к людям и острая наблюдательность, благодаря которым рисунки остаются не только художественными произведениями, но и документами времени.

Леонид Сойфертис — Народный художник СССР, член-корреспондент Академии художеств. На протяжении многих лет он сотрудничал с ведущими советскими изданиями — «Комсомольской правдой», «Огоньком», «Сменой», «Крокодилом», создавал раскадровки художественных фильмов, иллюстрировал книги Антона Чехова, Ильфа и Петрова, Самуила Маршака, фельетоны Давида Заславского. Его имя известно и за пределами страны: как признанный мастер рисунка, он неоднократно удостаивался престижных международных наград. Но при всей известности Сойфертис оставался предельно трудолюбивым и искренним художником — ежедневно делал наброски на улицах города, в транспорте, в магазинах, создавал живые портреты современников и тщательно дорабатывал их в мастерской.

Сегодня его имя стало символом меткой, ёмкой зарисовки, способной в нескольких штрихах передать суть явления или характер человека. Работы Сойфертиса хранятся в крупнейших музейных собраниях страны — в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, ГМИИ имени А. С. Пушкина, а также в музеях по всей территории бывшего Советского Союза. Новая выставка открывает возможность заново увидеть масштаб и живую силу его искусства — искусства, которое превращает мгновения повседневности в подлинную историю.