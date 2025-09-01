Режиссёр-постановщик — Анастасия РусановаДирижёр-постановщик — Сергей КиссБалетмейстер-постановщик — Софья ПрилуцкаяХудожник-сценограф — Иван МальгинХудожники по костюмам — Елена Чиркова, Иван МальгинХудожник по свету — Кирилл Хрущёв

В год 130-летия со дня рождения Сергея Есенина Рязанский музыкальный театр выпускает мировую премьеру мюзикла «Легенда обо мне. Есенин». Музыку и либретто специально для Рязанского музыкального театра написал Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», академик национальной премии «Музыкальное сердце театра» Александр Пантыкин. Идея сюжета была найдена вместе с научными сотрудниками Государственного музея-заповедника С.А. Есенина.

В 1918 году жители села Константинова попали под продразвёрстку и практически были обречены на голод. Тогда крестьяне решили ограбить баржу с зерном, проплывавшую мимо села. Заговор был быстро раскрыт, а зачинщиков забрали в ЧК. Приехавший в гости к родителям Сергей Есенин отправился выручать односельчан. Чем закончилась эта история, вы узнаете на премьере в Рязанском музыкальном театре. Но по замыслу создателей мюзикла, Сергей Есенин предстаёт перед нами не только как великий русский поэт, но и как настоящий герой.

Александр Пантыкин использует в этом спектакле все известные музыкальные сценические жанры — от частушек до оперы. В постановке можно выделить три основных темы: народная тема, связанная с селом Константиново и его жителями, тема поэта и системы, поэта и государства, и конечно, тема любви, без которой невозможно представить творчество Сергея Есенина, — любви к Родине, любви к женщине, любви к поэзии. Эти три темы переплетаются, взаимодействуют и развиваются благодаря музыке и танцу.

«Легенда обо мне. Есенин» — это первый мюзикл о Сергее Есенине, поставленный на его Родине, в Рязани.

Спектакль идёт в сопровождении оркестра.