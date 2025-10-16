Ледяной предел

Харлан уже много лет бежит от своего прошлого и самого себя. В попытках оградиться от мира он поселился в резервации и стал настоящим отшельником. Но однажды он находит самолет, потерпевший крушение, а в нем — миллионы долларов. Чтобы остаться в живых с таким сокровищем, Харлану придется пройти огонь и воду, но, возможно, именно навыки из его загадочного прошлого помогут ему выжить!
- Режиссёр
- Штефан Руцовицки
- Актёры
- Дэнни Хьюстон, Юэль Киннаман, Грэм Грин, Мартин Сенсмайер, Фрида Густавссон, Джеймс Батлер, ДеВон Никсон, Кара Джейд Майерс, Оливер Тревена, Юин Макнотон, Уилл Флетчер
- Премьера
-
2025-10-16 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер