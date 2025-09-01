Ледовая сказка «Щелкунчик и Мышиный король»

ИЛЬЯ АВЕРБУХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Легендарное ледовое шоу для всей семьи «Щелкунчик и Мышиный король». Самое успешное и зрелищное новогоднее шоу страны! Масштабные декорации! Спецэффекты на льду! Звездный состав Олимпийских чемпионов! Самое масштабное, зрелищное и любимое новогоднее ледовое шоу Ильи Авербуха по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Масштабные декорации воссоздадут уникальную атмосферу любимой всеми сказки «Щелкунчик».

Постановщик шоу — самый успешный продюсер ледовых проектов нашей страны Илья Авербух. Билет на это шоу станет идеальным подарком для всех членов семьи. Ведь этот спектакль создан для того, чтобы удивлять публику и дарить ей счастье вне зависимости от возраста. Спектакль уже несколько лет идет с оглушительным успехом по стране. За это время все детали зрелищного представления успели отточить до идеала. В шоу продумана каждая мелочь: яркие костюмы, которые специально для «Щелкунчика» были созданы во Франции, внушительные декорации, многоуровневая сценография, хореография и актерская игра фигуристов.

Отдельное внимание в шоу уделяется спецэффектам с живым огнем, благодаря которым на льду создается настоящее волшебство. «Щелкунчик» — это новогоднее яркое представление, которое откроет двери в мир сказки и волшебства и детям, и взрослым. Ведь это шоу, как и все остальные ледовые спектакли Ильи Авербуха, создано для того, чтобы удивлять публику и дарить ей счастье. Воздушные гимнасты, ловкие акробаты, лучшие вокалисты, исполняющие инструментальные партии классического балета Чайковского, безупречное мастерство и актерский таланта фигуристов — все это не оставит равнодушным ни одного зрителя «Щелкунчика». Главные роли в спектакле исполнят звезды фигурного катания мира и нашей страны!

