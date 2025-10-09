Кролик Момо: Большая погоня

Когда торговцы экзотическими животными похищают талантливую скрипачку Юми, мир Поющего леса рушится. Ее верный друг — умный и отважный кролик Момо — отправляется на поиски в большой город, полный опасностей и неожиданных союзников. Там Момо знакомится с уличным котенком Теньком, и вместе они проходят через череду испытаний: от заброшенной фабрики и складских лабиринтов до зоопарка и телестудии, сталкиваясь с торговцами, коллекционерами и охраной роскошных особняков. Тем временем Юми, запертая в клетке, привлекает внимание людей своим талантом, стремительно становясь телевизионной звездой. Перед ней встает выбор, который определит судьбу всех героев: слава или свобода.