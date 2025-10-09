Рязань
Итоги года
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 223
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 939
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 911
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 244
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Кино

Кролик Момо: Большая погоня

Когда торговцы экзотическими животными похищают талантливую скрипачку Юми, мир Поющего леса рушится. Ее верный друг — умный и отважный кролик Момо — отправляется на поиски в большой город, полный опасностей и неожиданных союзников. Там Момо знакомится с уличным котенком Теньком, и вместе они проходят через череду испытаний: от заброшенной фабрики и складских лабиринтов до зоопарка и телестудии, сталкиваясь с торговцами, коллекционерами и охраной роскошных особняков. Тем временем Юми, запертая в клетке, привлекает внимание людей своим талантом, стремительно становясь телевизионной звездой. Перед ней встает выбор, который определит судьбу всех героев: слава или свобода.

Режиссёр
Махмут Хасан
Продолж.
88 мин.
Премьера
2025-10-09 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Фэнтези, Комедия

