Малкольм приглашает Лиз на романтический уикенд в свое фамильное имение в самом сердце леса. А затем, сославшись на неотложные дела, внезапно уезжает. Лиз остается один на один с огромным домом, из которого никак нельзя сбежать. И с каждой минутой находиться в нем становится все опаснее. Если Лиз не разгадает его тайну, то останется здесь навечно.
- Режиссёр
- Осгуд Перкинс
- Актёры
- Татьяна Маслани, Россиф Сазерленд, Биркетт Тертон, Клэр Фризен, Логан Пирс, Глен Гордон, Эрин Типпл
- Продолж.
- 99 мин.
- Премьера
-
4 декабря 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов