Малкольм приглашает Лиз на романтический уикенд в свое фамильное имение в самом сердце леса. А затем, сославшись на неотложные дела, внезапно уезжает. Лиз остается один на один с огромным домом, из которого никак нельзя сбежать. И с каждой минутой находиться в нем становится все опаснее. Если Лиз не разгадает его тайну, то останется здесь навечно.