Космос, нервная система и шмат сала

Режиссёр Максим Ладо представляет житейские комедии по рассказам Василия Макаровича. В каждой из них люди отчаянно борются с одиночеством и с тем, что жизнь так стремительно проходит и проходит не так, как хотелось бы. Не так ярко, не так счастливо, не так живо. Человеческие характеры бурлят и сталкиваются. В результате этого столкновения рождается смех. И трогательность. Потому что Шукшин — это про нас, русских, неизмеримых, глубочайших, противоречивых, парадоксальных, которым — либо плакать, либо смеяться.

Меняются времена, пиджаки, платья — а души под ними всё те же: ранимые, одинокие, нежные и смешные. Максим Ладо поставил спектакль про людей, наделённых душами, а художник Ирина Титоренко укрыла их огромным лоскутным одеялом. Чтобы душам стало хорошо. И тем, что на сцене, и тем, что в зале. Всем. Приходите. Будет хорошо.

Режиссёр — Максим Ладо

Художник — Ирина Титоренко

Художник по свету — Анна Грачёва

Звукорежиссёр — Алексей Горшков

Продолжительность спектакля 1 ч.25 мин.

Спектакль идёт без антракта