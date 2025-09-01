Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
910
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Космос, нервная система и шмат сала
23 ноября в 18:00
Театр

Космос, нервная система и шмат сала

Рязанский ТЮЗ

Режиссёр Максим Ладо представляет житейские комедии по рассказам Василия Макаровича. В каждой из них люди отчаянно борются с одиночеством и с тем, что жизнь так стремительно проходит и проходит не так, как хотелось бы. Не так ярко, не так счастливо, не так живо. Человеческие характеры бурлят и сталкиваются. В результате этого столкновения рождается смех. И трогательность. Потому что Шукшин — это про нас, русских, неизмеримых, глубочайших, противоречивых, парадоксальных, которым — либо плакать, либо смеяться.

Меняются времена, пиджаки, платья — а души под ними всё те же: ранимые, одинокие, нежные и смешные. Максим Ладо поставил спектакль про людей, наделённых душами, а художник Ирина Титоренко укрыла их огромным лоскутным одеялом. Чтобы душам стало хорошо. И тем, что на сцене, и тем, что в зале. Всем. Приходите. Будет хорошо.

Режиссёр — Максим Ладо

Художник — Ирина Титоренко

Художник по свету — Анна Грачёва

Звукорежиссёр — Алексей Горшков

Продолжительность спектакля 1 ч.25 мин.

Спектакль идёт без антракта

Возраст
16+