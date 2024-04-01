Прогуляться по Юпитеру или побывать на МКС… Это можно сделать в «М5 Молл». С 10 мая в рязанском ТРЦ «М5 Молл» начнет работу «Космодрайв» — большой космический парк приключений для всей семьи, созданный новейшими технологиями.

Здесь можно управлять космическим кораблем, испытать гравитацию на симуляторе космических кораблей — VORTEX, посетить невероятный аттракцион оптических иллюзий, отправить послание на Марс, Юпитер и Венеру, попробовать на ощупь плазму и примерить настоящий космический экзоскелет.

«Космодрайв» «М5 Молл» в цифрах — это 47 захватывающих приключений, 15 аттракционов, 8 космических квестов, 7 мастер-классов для любого возраста.

Выставка будет работать до 16 июня. Время работы: вторника-воскресенье, с 10:00 до 20:30. Понедельник — выходной.